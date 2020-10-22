استئناف مشروع الصرف الصحي ببلدية الأبيار المتوقف في 2011

أخبار ليبيا24
باشر جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالحكومة الليبية بتقديم كافة الإجراءات للبدء في مشروع الصرف الصحي المتكامل ببلدية الأبيار.
وقدم جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ملفًا لرئاسة الوزراء بالحكومة الليبيه لتكملة مشروع محطة ضخ مياه الصرف الصحي والتي تبلغ نسبه الإنجاز فيها 90%.
ويشمل المشروع تقنية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الري واستعمال السماد للمشاريع الزراعية.
يذكر أن هذا المشروع كان قد توقفت أعماله منذ عام 2011 بعد أحداث 17 من فبراير بنسبة إنجاز وصلت إلى 90 %.
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