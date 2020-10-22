المصرف المركزي بنغازي يرصد مخاطر تشغيلية في عدد من المصارف

رصد مصرف ليبيا المركزي في بنغازي حدوث مخاطر تشغيل في المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، بسبب الإهمال والتقصير وضعف فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وضوابط المخاطر التشغيلية.

وفي خطاب إلى مديري عموم وفروع تلك المصارف، طالب مدير إدارة الرقابة المالية بالمصرف المركزي أسامة الشكري، بتطبيق سياسة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية وضبط المخاطر التشغيلية.

ودعا إلى تصويب الأوضاع وإحكام الرقابة على الأداء بشكل فاعل، مع تحديث ووضع سياسات وإجراءات وضوابط وقائية بشكل دوري، لسد الثغرات المكتشفة في أنظمة الرقابة أو تصحيح الأخطاء الناتجة عن تطبيقها، مع اقتراح الإجراءات الوقائية طبقا لأفضل الممارسات الدولية.

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