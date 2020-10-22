«سفارة كندا»: يجب الإفراج عن «بعيو» فوراً وبغير شروط

انضمت سفارة كندا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إدانة الاعتقال خارج إطار القانون محمد عمر بعيو وآخرين، داعيةً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه. حرية الإعلام ضرورية للمصالحة الليبية.

“السفارة الكندية في طرابلس” غردت على “تويتر”: “يجب أن يتوقف الخطاب الإعلامي التحريضي والتصعيدي وخطاب الكراهية الآن”.

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت عن أسفها العميق إزاء الاعتقال خارج إطار القانون مؤخراً لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، داعيةً البعثة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.