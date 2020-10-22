مجالس الحكم المحلي تشارك في جلسة نقاش حول التوزيع العادل للموارد السيادية

قال المجلس التسييري لبلدية المرج، إنه تم عُقد لقاء عن بعد عن طريق الإنترنت، الخميس، بمقر ديوان بلدية بنغازي، وذلك للاستماع إلى محاضرين من قبل الخبيرين السويسريين البروفيسور وولف ليندز بجامعة بيرن في سويسرا، والبروفيسور سوغل أستاذ المالية العامة ونائب مدير مؤسسة الدراسات العليا للإدارة العامة في جامعة لوزان.

وأوضح المجلس أن ذلك جاء في إطار التواصل مع وزارة الخارجية السويسرية واهتمامها بالشأن الليبي، واستكمالاً للدعوة الموجه من وزير الحكم المحلي والاتفاق على متابعة ونقاش التأسيس الإدارة المحلية وفي ضوء الوضع الراهن.

من خلال اللقاء، تم مناقشة ما ورد بالمحاضرين من قبل وزير الحكم المحلي الدكتور عادل عوض الزائدي، ووكيل الوزارة لشؤون الديوان عبدالقادر إبراهيم محاوش، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر عمران بوجواري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية المرج وليد علي صلهوب، ومدير إدارة المتابعة وضمان الجودة بالوزارة صلاح الدين فرج الترهوني، وبحضور مدير مكتب الوزير عصام جادالمولى.

وتركز النقاش، حول اللامركزية ودورها في تأسيس الإدارة المحلية، وعرض لعملية اللامركزية في ليبيا والتحديات والفرص، والأسباب وراء اللامركزية، وكيفية الوصول للامركزية، والمعايير اللازمة في اللامركزية والجوانب الاقتصادية للامركزية ومقارنة بمميزات وعيوب النظامين المركزي واللامركزي بالإضافة إلى عرض التجربة السويسرية في توزيع الثروات الطبعية.

ومن جهته، تطرق المحاورون، إلى اَليات تنفيذ القوانين والديمقراطية، وكذلك التوزيع العادل للموارد السيادية وضرورة العمل على خلق موارد محلية يستفاد منها لتطوير الخدمات بالبلديات.