إصابة مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة في الحكومة الليبية بكورونا

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة مستشفى الهواري العام في بنغازي، الخميس إصابة مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة في الحكومة الليبية، إسماعيل العيضة، بفيروس كورونا المستجد.

وأصيب عدد من الأطباء بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية على رأسهم الدكتور سالم أرحومة أحد أبرز أطباء القلب الذي ثبتت إصابته بـ covid 19 هذا الأسبوع.

وبحسب الوضع الوبائي المحلي اليومي لفيروس كورونا، سجل في بنغازي 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس .