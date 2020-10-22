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بلدية أبوسليم تواصل تنفيذ مشروع تجديد وتحديث الطرق

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بلدية أبوسليم، إطلاق مشروع تجديد وتحديث الطريق الرابط بين طريق المطار وطريق السواني “سيمافرو طريق المطار والجبس”، والذي يعتبر من المداخل المهمة والرئيسية من وإلى قلب طرابلس، وفق المواصفات العصرية للطرق الحديثة  بتوسعة الطريق بالاتجاهين واستحداث فاصل بينهم بالإنارة، حتي يسهل عملية المرور بشكل سلس وليكون منفس للازدحام الحاصل.

وأوضحت البلدية، أنها تواصل حاليًا تركيب البلاط الاسمنتي “العاشق والمعشوق” للأرصفة ومفترقات الطريق، والفاصل بين الاتجاهين ليعطيها المظهر الجمالي بعد اكتمال اعمال الكشط والتعبيد والتوسعة.

وأعربت بلدية أبوسليم، عن شكرها لجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية ولكل من ساهم أو ساند في هذه الأعمال التي تصب في الصالح العام وإثراء المظهر الجمالي لمداخل مدينة طرابلس بشكل عام وأبوسليم بشكل خاص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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