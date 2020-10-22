عقيلة صالح يناقش مع وفد قبيلة المقارحة آليات حلحلة المشاكل في مناطق الجنوب

التقى رئيس مجلس النواب، وفداً من مشائخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة المقارحة بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، وعضو مجلس النواب الهادي الصغير، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات المجتمعية التشاورية التي يجريها فخامته لبحث تطورات الأوضاع في البلاد.

وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، بحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل الوصول إلى حل يُفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية.

كما اطلع عقيلة صالح على عدد من المشاكل التي تعانيها مناطق الجنوب وسُبل معالجتها في مقدمتها تردي الخدمات في معظم مناطق الجنوب.

وشدد رئيس مجلس النواب، على ضرورة توفير كافة متطلبات أهلنا في الجنوب والعمل على تذليل وإنهاء كافة الصعوبات والمشاكل التي يعانونها.

ومن جهته، أثنى وفد قبيلة المقارحة على مجهودات رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين دعمهم لمبادرته وتأييدهم لمجهوداته لإحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب الليبي وتحقيق إرادته في العيش الكريم والحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها.