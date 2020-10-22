استئناف الرحلات الجوية بين مصر وليبيا 27 أكتوبر الجاري

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، عن استئناف الرحلات الجوية بين مصر وليبيا اعتبارا من 27 أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم تسيير رحلات بين مطاري برج العرب وطبرق بواقع 5 رحلات أسبوعية أيام السبت والأحد الثلاثاء والأربعاء والجمعة، مضيفة أنه سيتم تسيير رحلات بين مطاري برج العرب والأبرق بواقع 4 رحلات أسبوعية أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء والجمعة.

وأضافت الوزارة أن هذا القرار تم اتخاذه على أن يراعى الالتزام بالطرق الجوية المعلن عنها بدليل طيران جمهورية مصر العربية وإعلانات الطيارين السارية والمعدلة طبقا لآخر تعديل، والتنسيق مع عمليات الشركة المصرية للمطارات بالنسبة للتوقيتات، والالتزام بضوابط التشغيل المنتظم، والالتزام بالقوانين والتشريعات المصرية.

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