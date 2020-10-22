السراج وكونتي يُجددان التأكيد على الحل السياسي في ليبيا

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، في روما، محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.

وتناولت المحادثات، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا.

وجدد الرئيسان خلال الاجتماع، التأكيد على الحل السياسي للأزمة الليبية، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، التي تبناها مجلس الأمن من خلال مسارات ثلاث ” أمني واقتصادي وسياسي “.

وأوضح المجلس الرئاسي، أن السراج، بحث عدد من ملفات التعاون المشترك، تشمل مجالي الأمن والدفاع من خلال برامج الدراسة والتدريب في الكليات والأكاديميات العسكرية الإيطالية.

كما تناولت المباحثات، ملف الاقتصاد ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، إضافة لبرامج تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة المتفق عليها وتتعلق بمكافحة الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر وعمليات الانقاذ، ومساهمة إيطاليا في التنمية المكانية.

وشارك في المحادثات التي جرت بمقر رئاسة الحكومة في العاصمة الإيطالية، وزير الخارجية محمد سيالة، والسفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، وسفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني، وعن الجانب الإيطالي وزير الخارجية لويدجي دي مايو عدد من كبار مسؤولي الحكومة.

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