إطلاق حملة “سبها أجمل” لتنظيف وإنارة شوارع المدينة

أقامت بلدية سبها، اجتماعا للجنة المشكلة بخصوص تنفيذ حملة “سبها أجمل”، ترأسه عضو المجلس البلدي، عبدالله الأمين.

وحضر الاجتماع، مندوبين من، شركة الأشغال العامة والشركة العامة للخدمات و مفوضية الكشاف.

وناقش الاجتماع، وضع الترتيبات وتوزيع المهام للبدء في الحملة التي تهدف لتنظيف وإنارة وتشجير وطلاء الأرصفة على طول “شارع البيئة”، كمرحلة أولى، من جزيرة طارق بن زياد، مروراً بجزيرة الحي الجامعي، وصولاً إلى مركز المأثورات الشعبية الدائري الثاني.

وتضم الحملة في مدينة سبها، المجلس البلدي سبها، والشركة العامة للكهرباء و شركة هاتف ليبيا وهيئة البيئة وشركة المياه والصرف الصحي وشركة الأشغال العامة والشركة العامة للخدمات ومفوضية الكشاف.

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