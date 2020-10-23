«صحفية غربية»: إنقاذ مجموعة من الليبيين بعد تحطم قارب قبالة «لامبيدوسا» الإيطالية

أكدت الصحفية المستقلة المتخصصة في تغطية أخبار حقوق الإنسان في شرق وغرب أفريقيا، سارة كريتا، في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر” أمس الخميس، فقدان 5 أشخاص بينهم فتاتين صغيرتين وامرأة حامل، بعد تحطم قارب قبالة لامبيدوسا الإيطالية.

“كريتا” قالت في تغريدة بعنوان: “حطام سفينة قبالة لامبيدوسا”: “وفقًا للمعلومات المباشرة، تم إنقاذ الناجين بواسطة صياد محلي. الأغلبية من ليبيا. فقد 5 أشخاص بينهم فتاتان صغيرتان وامرأة حامل، ومن بين الناجين صبي يبلغ من العمر 9 سنوات فقد والدته وأخته”.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أفاد مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، بارتفاع عدد الأشخاص المغادرين شواطئ ليبيا إلى أربعة أضعاف مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، قائلا إن للمهاجرين الذين ينطلقون في هذه الرحلة مجموعة متنوعة من شروط الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحمي جميع المهاجرين من الطرد أو الإعادة إلى بيئات خطرة، بغض النظر عن وضعهم من الهجرة أو اللجوء.