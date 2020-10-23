ديبوف: حل الأزمة الليبية مسألة حاسمة للسياسات الأوروبية

قال مستشار رئيس الحكومة البلجيكية الأسبق، كورت ديبوف، الخميس، إن حل الأزمة الليبية هو مسألة حاسمة للسياسات الأوروبية.

وأضاف ديبوف في تصريحات إعلامية، أن الصراع في ليبيا يمكن أن يضاهي إنهاء أزمة المهاجرين التي كانت معضلة أوروبية، مبينا أن معظم المهاجرين غير الشرعيين يتوافدون إلى أوروبا عبر ليبيا.

وتابع ديبوف أن بعض الدول الأوروبية كان لديها دوافع اقتصادية من تحركاتها في ليبيا، مبينا أنه بعد عام 2011 عادت السفارات الأوروبية ورفعت العقوبات الاقتصادية من أجل الفوز بأكبر عدد من الاتفاقات الاقتصادية لهذه الدول.

وأشار ديبوف أن إيطاليا وفرنسا كانتا تتنافسان على إبرام العقود النفطية في ليبيا بعد 2011، لافتا إلى أن هذا التنافس بين البلدين أدى إلى تنافس على الأرض من خلال دعم فصائل مختلفة وحتى هذا اليوم، حيث هناك إصرار على الاحتفاظ بهذه المواقع.

وأكد ديبوف أن أزمة المهاجرين وضعت المزيد من الضغوط على المنظومة السياسية في أوروبا، والسبب الأساسي هي الهجرة والسبب الثاني بالتأكيد هو النفط.

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