ربع مليون ليبي سقطوا ضحايا عدوان الناتو على ليبيا بذريعة حماية المدنيين

كشف تقرير أمريكي، عن مقتل ما لا يقل عن ربع مليون ليبي جراء عدوان الناتو على ليبيا منذ 2011 وما أعقب ذلك من حرب وفوضى على مدى الـ 9 سنوات الماضية ولا تزال متأججة.

وأكد الباحث والصحفي المستقل نيكولاس ديفيز، في تقريره المنشور عبر موقع “مينت برس” الإخباري الأمريكي، أن التبرير القانوني الوحيد لحلف “الناتو” وحلفائه العرب، لإلقاء ما لا يقل عن 7700 قنبلة وصاروخ على ليبيا وغزوها بقوات العمليات الخاصة اعتبارًا من فبراير 2011م، كان قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1973، والذي صدر لغرض مزعوم، وهو حماية المدنيين في ليبيا.

وأضاف ديفيز أن دراسات الوفيات الشاملة في البلدان التي مزقتها الحروب تكشف أن إجمالي أعداد الوفيات تزيد من 5 إلى 20 ضعفا عن تلك المُعلنة، وفق ما هو معروف عما يسمى بـ”الإبلاغ السلبي” المُستند إلى التقارير الإخبارية، وسجلات المستشفيات وتحقيقات حقوق الإنسان.

وشدد ديفيز على أنه من الواضح أن عدوان الناتو فشل في غرضه المُعلن والمُصرح به لحماية المدنيين، لكنه نجح في هدف مختلف وغير مصرح به وهو الإطاحة غير الشرعية بالزعيم الراحل، معمر القذافي، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1973 يحظر صراحة تواجد “قوة احتلال أجنبية بأي شكل من الأشكال على أي جزء من الأراضي الليبية”، موضحا أن الناتو وحلفاءه شنوا غزوًا سريًا على ليبيا من قِبل الآلاف من قوات العمليات الخاصة القطرية والغربية، الذين خططوا لتقدم وسيطرة المتطرفين في جميع أنحاء البلاد.

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