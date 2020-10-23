الرابطة العربية لنصرة الكابتن هانيبال القذافي تطالب اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بالضغط على بيروت لإطلاق سراحه

طالبت الرابطة العربية لنصرة الكابتن هانيبال القذافي، اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بالضغط على الحكومة اللبنانية لإطلاق سراح الكابتن هانيبال القذافي.

ودعت الرابطة في خطاب رسمي وجهته، إلى كل من مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي إلى جنيف، لمخاطبة الحكومة اللبنانية رسميا بإطلاق سراح الكابتن هانيبال القذافي بشكل فوري وبدون أي قيد أو شرط.

وأضافت الرابطة أنه في حال عدم الاستجابة الفورية من قبل السلطات اللبنانية، فيجب تشكيل فريق من الأمم المتحدة يتكون من (خبراء قانونيين، أطباء، إعلاميين، ناشطين في مجال حقوق الإنسان) وإرساله إلى لبنان للاطلاع على قضية الكابتن هانيبال القذافي والتحقق من عدم قانونية الاحتجاز في هذه القضية من قبل السلطات اللبنانية.

كما طالبت الرابطة بإحالة القضية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف لتنظيمه لجدول أعمال اللجنة الدولية لحقوق الإنسان لإدانة هذا الاختطاف وعدم قانونية المحاكمة من قبل الحكومة اللبنانية واتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط عليها للإفراج عن المختطف الكابتن هانيبال القذافي، وضمان حقه في الحصول على تعويض عادل نتيجة خطفه وتعذيبه واحتجازه غير القانوني.

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