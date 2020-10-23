مركزي بنغازي: رصد مخاطر تشغيل في مصارف المنطقة الشرقية بسبب الإهمال وضعف الأنظمة الرقابية

قال المصرف المركزي بنغازي، إنه رصد حدوث مخاطر تشغيل في المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الإهمال والتقصير وضعف فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية والضبط الداخلي وضوابط المخاطر التشغيلية.

وبحسب بيان للمصرف نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مدير إدارة الرقابة المالية، أسامة الشكري، طالب المصارف بتطبيق سياسة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية وضبط المخاطر التشغيلية.

وأشار البيان إلى تسجيل تقصير في أداء إدارات المراجعة والمحاسبة وإدارة المخاطر وكذلك إهمال عدد من مجالس الإدارة القيام بمهامهم المنوطة بهم وفقا لدليل الحوكمة ما أدى إلى انخفاض جودة مخرجات التقارير الصادرة عن الإدارات الرقابية التابعة لها بشكل مباشر ووجود خلل جوهري في الأوضاع المالية للمصارف ما يؤثر على سلامة القطاع المالي.

ودعا البيان إلى تصويب الأوضاع وإحكام الرقابة على الأداء بشكل فاعل مع تحديث ووضع سياسات وإجراءات وضوابط وقائية تحدث بشكل دوري لسد الثغرات المكتشفة في أنظمة الرقابة أو تصحيح الأخطاء الناتجة عن تطبيقها مع اقتراح الإجراءات الوقائية طبقا لأفضل الممارسات الدولية.

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