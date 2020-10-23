نورلاند: التسوية السياسية في ليبيا تفتح الباب لإخراج المرتزقة

قالت سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن التسوية السياسية بين الليبيين تفتح الباب أمام إخراج القوى الأجنبية والمرتزقة من بلادهم.

وأضاف نورلاند في تصريحات صحفية أن الليبيين سئموا الحرب الدائرة في بلادهم، مشيرا إلى أن هناك إجماع متزايد بين القادة الليبيين على حل سياسي، لافتا إلى إحراز تقدم نحو تسوية سياسية، مؤكدا أن بلاده لا تدعم طرفا على حساب آخر في ليبيا.

وتابع نورلاند أنه يشجع القاهرة وأنقرة على التشاور مباشرة كوسيلة لتجنب الحسابات الخاطئة في ليبيا.

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