الملف الليبي محور محادثات بوغدانوف وأونال

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع نظيره التركي، سيدات أونال، في العاصمة الروسية موسكو، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن بوغدانوف وأونال ناقشا التقدم الذي تحقق على الساحات السياسية والعسكرية والاقتصادية في عملية التفاوض حول التسوية في ليبيا.

وأضاف البيان أن الجانبين شددا على أهمية الطابع الشامل للحوار الوطني الليبي برعاية الأمم المتحدة، واعتماده على مقررات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.

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