مرسى الحريقة يصدر مليون برميل جديد

وصلت إلى مرسى الحريقة النفطي، ناقلة النفط “نورديك تيندر”، تمهيدا لشحن مليون برميل نفط خام بغرض التصدير.

ووفقا لما ورد عن منصات الشركة العامة لأعمال القُطر والإنقاذ والخدمات البحرية أمس الخميس، فإن عمليات الرسو على الرصيف النفطي 4 قاطرات إرشاد.

وكانت قد شرعت الفرق الفنية في مرسي الحريقة، خلال سبتمبر الماضي، في عمليات التصدير لأول مرة منذ توقف الإنتاج والتصدير في يناير الماضي،

حيث استقبل في أواخر الشهر الماضي، أول ناقلة منذ منذ يناير دلتا هيلس التي شحنت وقتها مليون برميل من النفط الخام.

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