ليبيا الان

إعلان موعد استئناف الرحلات بين ليبيا ومصر

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مصلحة الطيران المدني، أن نظيرتها المصرية، وافقت على الطلب المقدّم من “الخطوط الجوية الأفريقية”؛ بخصوص اعتماد جدول رحلات للموسم الشتوي 2020/2021.

وأوضحت “المصلحة” أن جدول الرحلات الجوية الذي نال الموافقة يبدأ من تاريخ 27 أكتوبر الجاري، بواقع خمس رحلات أسبوعيًا.

وأكدت مصلحة الطيران المدني، في إعلانها، على ضرورة مراعاة الالتزام بالطرق الجويّة المُعلن عنها ضمن “دليل الطيران”، “ج.م.ع”، وإعلانات الطيّارين السارية والمعدّلة طبقًا لآخر تعديل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هل ستكون الرحلال الى الاسكندرية ام ستحترم مصر الليبيين وتفتح الرحلات الى عاصمة مصر ايضا كما تفعل دول كثر مع الليبيين ومنهم الاردن وتونس وتركيا.

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