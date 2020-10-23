إعلان موعد استئناف الرحلات بين ليبيا ومصر

أعلنت مصلحة الطيران المدني، أن نظيرتها المصرية، وافقت على الطلب المقدّم من “الخطوط الجوية الأفريقية”؛ بخصوص اعتماد جدول رحلات للموسم الشتوي 2020/2021.

وأوضحت “المصلحة” أن جدول الرحلات الجوية الذي نال الموافقة يبدأ من تاريخ 27 أكتوبر الجاري، بواقع خمس رحلات أسبوعيًا.

وأكدت مصلحة الطيران المدني، في إعلانها، على ضرورة مراعاة الالتزام بالطرق الجويّة المُعلن عنها ضمن “دليل الطيران”، “ج.م.ع”، وإعلانات الطيّارين السارية والمعدّلة طبقًا لآخر تعديل.

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