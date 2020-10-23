المال يُشعل خلافات “مرتزقة تركيا” في ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن عودة 550 مرتزقًا سوريًا مواليًا لأنقرة، من ليبيا إلى سوريا، خلال الأسبوع الماضي؛ بعد انتهاء “عقود قتالهم” هناك.

وأشار “المرصد” إلى وجود خلافات داخلية بين المرتزقة وقادتهم؛ بسبب عدم حصول المقاتلين على مستحقاتهم المالية نظير توجههم إلى ساحات القتال في ليبيا.

ويضيف المرصد السوري، في أحدث تقاريره، أن تركيا زجت منذ بداية تدخلها في ليبيا حتى الآن بـ 18ألفًا مرتزق سوري في ساحات القتال الليبية، بينهم نحو 350 طفلاً لم تتخطّ أعمارهم الـ 18 عامًا.

وحول وجود متطرفين بين هؤلاء المرتزقة؛ أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا أرسلت عشرة آلاف مقاتل متطرف إلى ليبيا، بينهم 2500 تونسي.

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