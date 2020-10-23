«المرزوقي»: «هيلاري كيلنتون» أبلغتني بعظمة لسانها أنها تفاجأت بثورات «الربيع العربي»

زعم الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، إن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أبلغته «بعظمة لسانها» بأنها تفاجأت بثورات الربيع العربي، خلال استقباله لها في قرطاج عقب الأحداث التي شهدتها تونس وأطاحت بزين العابدين بن علي رئيس تونس الأسبق، متجاهلا التسريبات التي فضحت الإدارة الأمريكية السابقة وكشفت جزءا كبيرا من المخطط التآمري الذي قادته “كلينتون” وظهرت بعض تفاصيله في بريدها الألكتروني الذي سمحت إدارة ترامب بعرضه.

وأضاف المرزوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” استبدوا، ظلموا، عذبوا، شرّدوا، سرقوا، قتلوا، نهبوا، أذلوا، كذبوا، زيّفوا، أهانوا، خدعوا، استحوذوا، هرّبوا، خانوا، دفعوا دفعا الشباب إلى ثورة مات فيها بتونس أكثر من ثلاثمائة شهيد وجرح أكثر من ألفين ولا زالوا يعانون إلى اليوم”، على حد تعبيره.

وواصل “المرزوقي” زعمه قائلا:” أن الثورة أظهرت معهم تسامح النبلاء، إلا أنهم حقدوا، وأفسدوا، وعفّنوا، وفبركوا، ورذّلوا، وتآمروا، وتكالبوا، وتصدوا، وخرّبوا، وعرقلوا، وخانوا، واليوم يدعون أنها ثورة برتقالية، والحال أن هيلاري كلينتون قالت لي بعظمة لسانها لما استقبلتها في قرطاج كم فاجأتها ثورات الربيع العربي”.

وادعى “المرزوقي”- المستخدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين وحزبها برئاسة راشد الغنوشي- معرفته بخفايا الأمور، قائلا:” من أعرف مني، كم فاجأتهم وأربكتهم وبن علي ومبارك والقذافي ”ممو” العين وكانوا أطوع لهم من البنان”.

واستكمل مزاعمه:” انتبهوا لضراوة الحرب النفسية التي يشنها هؤلاء الناس، الذي يحملون ضحاياهم وزر جريمتهم الأولى، ودفعهم إلى الثورة ووزر جريمتهم الثانية التخريب والأضرار الهائلة للثورة المضادة التي يريدون قيادتها حتى عودتهم للسلطة ولو بثمن خراب الوطن وبؤس الشعب”.

وقال المرزوقي:” الآن ها هم يكذبون كعادتهم على التاريخ لتحقير أنبل ثورة في تاريخ الشعب والأمة بل يضيفون الإهانة للجرح وهم يذكرون بأن ربطة المعدنوس كانت بمائة مليم في عهد بوهم الحنين وأن الأسطبل كان يعيش في الأمن والأمان.. ما أحقرهم؟”، على حد ادعائه.