اعتماد جدول رحلات الموسم الشتوي بين ليبيا ومصر بواقع 5 رحلات أسبوعيًا

أفادت مصلحة المطارات، اليوم الجمعة، بموافقة إدارة الطيران المدني المصري على الطلب المقدم من الخطوط الجوية الأفريقية بخصوص اعتماد جدول رحلات للموسم الشتوي 2020/2021.

وأوضحت مصلحة المطارات، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن جدول رحلات موسم الشتاء يبدأ من 27 من الشهر الجاري بواقع خمس رحلات أسبوعيا، مشددين على أن يتم مراعاة الالتزام بالطرق الجوية المعلن عنها بدليل الطيران التابع للشركة المصرية والإعلانات السارية والمعدلة طبقا لآخر تعديل.

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