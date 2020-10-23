“مركزي البيضاء” يحذر من اختلالات مالية بسبب ثغرات أنظمة الرقابة

أصدر مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء منشورًا، عبر منصته الرسمية على موقع “فيس بوك”؛ طالب فيه كافة المصارف التجارية التابعة له؛ بضرورة تطبيق سياسة الضبط والرقابة الداخلية وضبط المخاطر التشغيلية.

وشدد المصرف، في منشوره، على ضرورة تصويب الأوضاع وإحكام الرقابة على الأداء بشكل فعّال، مع تحديث ووضع سياسات وإجراءات وضوابط وقائية؛ يتم تحديثها بشكل دوري، وذلك لسدّ الثغرات المكتشفة في أنظمة الرقابة أو تصحيح الأخطاء الناتجة عن تطبيقها.

وأشار “المركزي”، في خطابه، إلى أن هذه التعليمات تأتي في ظل تكرر مخاطر التشغيل المرتفعة في الآونة الأخيرة ناتجة عن الإهمال والتقصير وضعف فعّالية أنظمة الرقابة الداخلية والضبط الداخلي وضوابط المخاطر التشغيلية، مبيّنًا أن هذه الأخطاء يمكن أن تؤدي إلى اختلالات في الأوضاع المالية للمصارف وتؤثر سلبيًا على سلامة القطاع المالي وسمعته.

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