«الراجحي»: تعلمنا من «التاريخ» أن «مصراتة» غصة في قلوب «المجرمين»

عبر عبدالسلام الراجحي، الذي اعتادت قنوات الإخوان تقديمه على أنه محلل سياسي، عن تأييده لقيام مجموعة من قيادات مصراتة، وعلى رأسهم إبراهيم بيت المال آمر ما يسمى غرفة عمليات “تحرير سرت الجفرة” بالوقوف ضد تعيين محمد بعيو رئيسا للمؤسسة الليبية للإعلام ومباركتهم الضمنية لعملية اعتقاله على يد مليشيا «ثوار طرابلس» بأمر من أسامة جويلي آمر ما يعرف بالمنطقة العسكرية الغربية.

وزعم “الراجحي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تعلمنا من التاريخ والحاضر أن مصراتة كبيرة في عيون أهلها وأحبابها وغصة في قلوب المجرمين.

وتابع عبدالسلام الراجحي، عبر حسابه:” مصراتة كبيرة هلبا ولا يمثلها أقزام”، على حد ادعائه.

وكان مجلس أعيان قبيلة أولاد بعيو، قد وجه خطابا رسميا، قبل ساعات، إلى مجلس أعيان مصراتة، للمطالبة بالتدخل للإفراج الفوري عن ابن قبيلتهم محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، والذي تم اعتقاله من قبل كتيبة «ثوار طرابلس» بأمرة أيوب أبو راس مساء الثلاثاء الماضي بعد قرار بوقف خطابات التحريض والعنف في وسائل الإعلام.

وقال المجلس في بيانه:” إننا نحن المجتمعون بمجلس قبيلة أولاد بعيو نرفع إليكم الشكوى الواردة إلينا من عائلة محمد عمر بعيو، حيث تعرض بيته في طرابلس للهجوم المسلح وأسرته بالداخل وقبضوا عليه مع إثنين من أبنائه وسرقوا ثلاث سيارات خاصة ومصوغات أسرته وأموال نقدية”.

وتابع المجلس:” وسرقوا أيضا جوازات السفر والنقالات، وقد أعلنت كتيبة “ثوار طرابلس” بأمرة أيوب أبو راس، المسؤولية عن ذلك، حيث نشرت على صفحتها على فيسبوك، صورة يظهر فيها محمد بعيو”.

وشارك عدد من النشطاء الموالين لمليشيا ما تعرف “كتيبة ثوار طرابلس”، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، صورة للصحفي محمد بعيو، محتجزًا داخل مقرها بعد اختطافه من منزله في منطقة السبعة.

وأعلنت عدة صفحات ناطقة باسم المليشيات المسلحة وعلى رأسها “بركان الغضب” أن كتيبة “ثوار طرابلس” ألقت القبض على رئيس هيئة الإعلام بحكومة الوفاق، بعد قراره بحظر خطاب الكراهية أو نشر ما يتعلق بما أسماها “الحرب الأهلية” على القنوات ووسائل الإعلام التابعة لسلطته، وحظر أيضا ظهور شعار “بركان الغضب” على القنوات الرسمية.

ونشر فرج شيتاو، الذي يقدم نفسه في وسائل إعلام باعتباره صحافي، وهو شقيق مراد شيتا وأحد عناصر ما يسمى بـ”سرايا بنغازي”، على صفحته بـ”توتير”، صورة لمحمد بعيو بعد إلقاء القبض عليه، معلقا عليها:” هذا مصير من يقوم بإزدراء شهداء عملية بركان الغضب، ويصفهم بضحايا الحرب الأهلية”.

وقبلها بلحظات، استنجد محمد بعيو، بالسلطات والأجهزة الأمنية، بعد أن هاجم مجموعة من “المجرمين” بيته مساء الثلاثاء، في العاصمة الليبية طرابلس.

وقرر محمد بعيو، حظر خطاب الكراهية أو نشر ما يتعلق بما أسماها “الحرب الأهلية” على القنوات ووسائل الإعلام التابعة لسلطته.

ووجه بعيو القنوات التابعة للوفاق بالتقيد بمقتضيات إعلام السلام، والتوقف عن بث كل ما يؤجج روح الحقد والكراهية، أو يرسخ ثقافة الانتقام والثأر ضمن البث العام، مع المعالجة الإعلامية الواعية للحروب والاعتداءات.

وأكد بعيو في خطاب وجهه إلى مدير وكالة الأنباء الليبية، مؤرخ في 4 أكتوبر الجاري، واطلعت عليه “الساعة 24، أن مؤسسة الإعلام ستراقب مدى الالتزام بالتعليمات، مشددا على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مدراء القنوات والإذاعات التي لا تلتزم بما ورد في هذه التعليمات.