إيطاليا: تقدم مشجع في محادثات اللجنة العسكرية بجنيف

جددت الحكومة الايطالية دعمها لاستمرار خارطة الطريق لحل الأزمة الليبية المستوحاة من عملية برلين، في ضوء «التقدم الأولي المشجع في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف، ومنتدى الحوار السياسي الليبي-الليبي».

جاء ذلك في مذكرة صدرت عن رئاسة الوزراء الايطالية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس في روما، عقب لقاء رئيس الوزراء جوزيبي كونتي برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

اقرأ أيضا: 6 نقاط اتفاق في اجتماعات اللجنة العسكرية.. فتح الطرق والملاحة الجوية وإنهاء خطاب الكراهية

وأشارت المذكرة إلى أن اللقاء استعرض الوضع الحالي على الأرض في ليبيا، والعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة.

محادثات كونتي والسراج

وجدد الطرفان التأكيد على الحل السياسي للأزمة الليبية وفقا لـ«مخرجات مؤتمر برلين التي تبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510، ومن خلال مسارات ثلاثة أمني، واقتصادي، وسياسي».

كما تطرق كونتي والسراج الى الاوضاع في إطار العلاقات الثنائية، مع الاهتمام بوجه خاص بالتعاون الاقتصادي والأمني وقضية الهجرة.

وشملت ملفات التعاون المشترك «مجالي الأمن والدفاع من خلال برامج الدراسة والتدريب في الكليات والأكاديميات العسكرية الإيطالية، ومجال الاقتصاد ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، إضافة لبرامج تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة المتفق عليها وتتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ، ومساهمة إيطاليا في التنمية المكانية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا