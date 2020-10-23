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تعزيز جهود “المالية والعمل” بشأن الإفراجات المالية

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، رفقة وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، سبل التعاون المشترك بين الوزارتين.

وتطرقت نقاشات الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة العمل والتأهيل، إلى البرامج المقترحة لتدريب الباحثين عن العمل وميزانيتها التقديرية، بالإضافة إلى بحث وكذلك إعداد الملاكات الوظيفية المعتمدة وإمكانية إعادة النظر في بعض الملاكات الوظيفية.

وتمخض الاجتماع عن بحث كيفية استكمال إجراءات الإفراج عن مرتبات موظفي الدولة، وتم الاتفاق على وضع إطار عام ومعايير تنظّم عملية الإفراجات، وتشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ هذه المخرجات وفقًا للضوابط المتفق بشأنها مع ديوان المحاسبة بالخصوص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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