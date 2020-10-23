المرصد السوري: خلافات مالية تقف وراء مغادرة عدد من المرتزقة السوريين ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن عودة 550 من المرتزقة السوريين والميليشيات الموالية لتركيا، من ليبيا إلى سوريا، خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن انتهت “عقود قتالهم” هناك.

وبين “المرصد” في تقرير له، إلى أن السبب في عودة المرتزقة وجود خلافات داخلية بينهم وبين قادتهم؛ بسبب عدم حصول الميليشيات على مستحقاتهم المالية لمشاركتهم في ساحات القتال في ليبيا.

وأشار المرصد إلى إن تركيا منذ بداية تدخلها في ليبيا حتى الآن زجت بـ 18 ألفًا مرتزق سوري إلى ليبيا، موضحا أن من بين المرتزقة نحو 350 طفلاً لم تتخطّ أعمارهم الـ 18 عامًا.

وأكد المرصد أن تركيا أرسلت عشرة آلاف من الميليشيات إلى ليبيا، بينهم 2500 تونسي.

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