البعثة الأممية: توقيع اتفاق دائم لوقف النار بين وفدي لجنة (5+5) بجنيف

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا.

ونشرت البعثة الأممية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، بث مباشر لمراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الليبية – في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبياـ، ستيفاني وليامز، وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي للدول الأعضاء.

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وعلقت البعثة الأممية قائلة :”إن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف تتوج اليوم بإنجاز تاريخي وهو الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، حيث يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.