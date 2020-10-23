بعد توقفه لأكثر من سنة.. مطار غات يستعد لاستئناف رحلاته خلال الفترة القادمة

قام عميد بلدية غات “موسى السنوسي المهدي” بتفقد مطار غات الدولي والمرافق التابعة له استعدادا لاستئناف رحلات الطيران المدني خلال الفترة القادمة.

وأكد عميد البلدية على أن المجلس البلدي اتخذ كافة الإجراءات الإدارية مع جهات الاختصاص لاستئناف رحلات الطيران من وإلى مطار غات خدمة للمواطنين وللتخفيف من معاناة السفر.

وأدى توقف مطار غات الدولي لأكثر من سنة إلى خلق العديد من الأزمات التي يعانيها المواطن.

ويرى مراقبون أن نكبة فبراير هي السبب في شق الصف بليبيا لدرجة انقطاع التواصل بين شرقها وغربها وجنوبها.

وكانت ليبيا قبل سنة 2011 وحدة واحدة لا فرق بين أيا من مدنها كما كان جواز السفر الليبي من أقوى جوازات السفر في العالم ويتيح لحامله الدخول لمعظم دول العالم

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