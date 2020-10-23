وليامز: وقف إطلاق النار الدائم خطوة نحو التسوية الشاملة للأزمة الليبية

قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، إن اتفاق وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» خطوة نحو التسوية الشاملة للأزمة الليبية التي طال أمدها.

ودعت إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية عبر تجسيد عمل اللجان الفرعية، قائلة إنه من المهم الاستمرار في العمل بأسرع وقت ممكن لتخفيف المشاق العديدة التي تسبب فيها النزاع للشعب الليبي، ونمنحه بارقة أمل لمستقبل أفضل، حسب كلمتها في مراسم توقيع الاتفاقية.

وإلى نص الكلمة:

في البداية أود أحييكم من الشجاعة.. اجتمعتم اليوم من أجل ليبيا والشعب لتتخذوا خطوات ملموسة لإنهاء معاناته.. أود أن أثني على التزامكم بالاجتماع للتوصل إلى الاتفاق يمكن أن يؤمن مستقبل أفضل وأكثر وأمانا وسلما لجميع أبناء الشعب الليبي

أحيي أحساسكم بالمسؤولية والتزامكم بالحفاظ على وحدة ليبيا، وتأكيد سيادتها، وأقول أولا أنكم اجتمعت كليبيين وطنيين فلا أحد يمكن أن يحب البلد كما تحبوها، ولا أحد غيركم أن يفهم ما ينبغي فعله لاستعادة البلاد والحفاظ على

كان الطريق طويل وصعب في بعض الأحيان غير أن وطنيتكم كانت دليلكم طوال الوقت وقد نجحت في إبرام اتفاق لوقف ناجح ودائم لإطلاق النار

أرجو أن يفهم هذا الاتفاق بإنهاء معاناة الشعب الليبي ويمكن النازحين والمهجرين داخل وخارج الوطن من العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وسلام

أود أن أشيد بالكفاءة المهنية والاحترام المتبادل الذي أظهرتوه اتجاه بعضكم البعض، طوال هذه المفاوضات، فقد كنت مثالا متميزا للمشاركني في المسارين السياسي والاقتصادي

قمتم بذلك بشكل جيد جدا وعليهم أن يقوموا بدورهم، وأتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر على دعمهم هذه اللجنة.

ويجدر بنا ألا ننسى الليبيين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، وكذلك الجرحى والمبتورين،

أعتقد أن ما حققتوه معا هنا يمثل علامة فارقة ومهمة لليبيا، وآمل بشدة أن تتكفل الأجيال القادمة من ليبيا إلى اعتبار اتفاق اليوم الخطوة الأولى والحاسمة والشجاعة نحو التسوية الشاملة للأزمة الليبية التي طال أمدها.

أمامنا الكثير من العمل في الأيام والأسابيع المقبلة لتنفيذ الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية ولتجسيد عمل اللجان الفرعية، فمن المهم أن نستمر العمل بأسرع وقت ممكن لتخفيف المشاق العديدة التي تسبب فيها النزاع للشعب الليبي، ونمنحه بارقة أمل لمستقبل أفضل.

أعلم أنه يمكن أن أواصل الاعتماد عليكم، وكذلك يمكن للشعب الليبي التعويل عليكم، إن الأمم المتحدة معكم والشعب الليبي، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان أن يقدم المجتمع الدولي دعمه الكامل والثابت لكم.

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