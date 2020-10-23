وليامز: اتفاق وقف النار سيجلب الاستقرار إلى ليبيا

أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الجمعة، توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الليبية – في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأكدت وليامز في مؤتمر صحافي، أن اتفاق وقف النار في ليبيا سيحافظ على وحدة أراضيها، وسيجلب الاستقرار إلى ليبيا، معربة عن تمنياتها في أن يكون اتفاق وقف النار فرصة لعودة النازحين من الخارج، وأن يساهم في إنهاء معاناة الشعب الليبي.

وقالت وليامز، :”اتفاق وقف النار سيعيد المستقبل للشعب الليبي، طريق الوصول للاتفاق كان طويلا وصعبا، وما تحقق يمثل علامة فارقة لليبيا وللشعب الليبي”، مؤكدة أن البعثة الأممية ستواصل العمل مع الأطراف الليبية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.