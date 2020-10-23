المركز الوطني لمكافحة الامراض يعلن تطورات الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم

فيما يلي التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (228) .

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4492) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (2444) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (700) عينة

3.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (55) عينة

4. مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (409) عينة

5.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (61) عينة

6. مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (300) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (84) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (84) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (13) عينة

10. مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (42) عينة

11. مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (300) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد ( 3728 ) عينة سالبة

– عدد (764) عينة موجبة ( 510 جديدة + 254 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1. طرابلس

عدد 322 حالة جديدة

عدد 99 حالة مخالطة

2. الجفارة

عدد 9 حالة جديدة

3.كاباو

عدد 4 حالة جديدة

4.زلطن

عدد 6 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

5. سواني بن ادم

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

6.جنزور

عدد 31 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

7.زليتن

عدد 15 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

8.ترهونه

عدد 1 حالة جديدة

9.مصراته

عدد 85 حالة مخالطة

10.الزاوية المركز

عدد 21 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

11.ظاهر الجبل

عدد 2 حالة جديدة

12.الزنتان

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

13.الرحيبات

عدد 3 حالة جديدة

14.الرياينة

عدد 1 حالة جديدة

15.المنشية الجميل

عدد 11 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

16.السبيعة

عدد 3 حالة مخالطة

17.قصر الاخيار

عدد 3 حالة جديدة

18.القلعة

عدد 1 حالة جديدة

19.صبراته

عدد 9 حالة جديدة

20.درج

عدد 4 حالة جديدة

21.يفرن

عدد 3 حالة جديدة

22.جادو

عدد 1 حالة جديدة

23.الشويرف

عدد 1 حالة جديدة

24.القره بوللي

عدد 6 حالة جديدة

25.اجدابيا

عدد 3 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

26.الخمس

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

27.سبها

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

28.الشاطئ

عدد 1 حالة جديدة

29.بنت بية

عدد 2 حالة جديدة

30.غريان

عدد 17 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

31.الزاوية الجنوب

عدد 4 حالة جديدة

32.رقدالين

عدد 4 حالة جديدة

33.النواحي الاربع

عدد 12 حالة جديدة

34.الزاوية الغرب

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 562 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 439 حالة في طرابلس

2.عدد 12 حالة في النواحي الأربع

3.عدد 11 حالة في باطن الجبل

4.عدد 19 حالة في غريان

5.عدد 7 حالات في الزاوية المركز

6.عدد 8 حالات في غدامس

7.عدد 6 حالات في زليتن

8.عدد 52 حالة في مصراته

9.عدد 1 حالة في الزنتان

10.عدد 7 حالات في اجدابيا

تفاصيــــــل الــــ ( 6 ) حالة وفاة

1.عدد 1 حالة في مصراته

2.عدد 1 حالة في صبراته

3.عدد 2 حالة في النواحي الأربع

4.عدد 1 حالة في القره بوللي

5.عدد 1 حالة في اجدابيا

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 53384

2.الحالات النشطة : 22991

3.المتعافين : 29619

4.الوفيات : 774