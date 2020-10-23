أبو شحمة يدعو ضباط الجيش إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وضرب من يزعزع أمن ليبيا

دعا رئيس وفد حكومة الوفاق في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، علي أبو شحمة الضباط في الجيش الليبي إلى بذل جهودهم من أجل إعادة بناء المؤسسة العسكرية، وضرب من يريد زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا.

ووجه، في مراسم توقيع اللجنة اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جنيف، الشكر إلى المشاركين من ضباط الجيش الليبي في اللجنة العسكرية على هذا الاتفاق، ومثنيا على دور بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وطالب أبو شحمة السياسيين إلى أن يكونوا يد واحدة ولا تجذبهم التيارات، ويعملون على تحقيق الاستقرار السياسي والعسكري في ليبيا.

وتابع: «كفانا معاناة ودماء، إن الشعب الليبي في هذه اللحظة ينتظر أن يتحقق التغيير، وترفع المعاناة عن كافة الأرض الليبية وخاصة في الجنوب».

واستطرد: «يجب أن نكون يدا واحدة في بناء ليبيا؛ حتى تكون دولة أمن واستقرار، ولا مانع لدينا من التعاون مع الدول الاخرى سواء عسكريا أو سياسي للبناء».

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