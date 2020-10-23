المفاوضات العسكرية الليبية في جنيف: تفاهمات غير قابلة للتطبيق؟

تستضيف دنيا نوار في هذه الحلقة من “وجها لوجه”، علي التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، والدكتور فرج الدردور الباحث الأكاديمي، للحديث عن الأجواء الإيجابية والتفاهمات في مسار مفاوضات اللجنة العسكرية المنعقدة في جنيف، ولاسيما في سياق ما أعلنته مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز من التوصل إلى عدد من الاتفاقيات الملموسة مثل فتح الطرق الأساسية في البلاد بالإضافة إلى تسيير بعض الرحلات الجوية الداخلية، فهل تمهد هذه التفاهمات إلى هدنة حقيقية أم إنها غير قابلة للتطبيق؟

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