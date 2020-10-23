ليبيا الان

من جنيف.. العمامي: أنجزنا ما يسمو إليه الليبيون من حقن للدماء

تم النشر منذُ 8 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب مراجع العمامي رئيس وفد الجيش الليبي في محادثات اللجان العسكرية (5+5) المنعقدة في جنيف- عن شكره لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على رعايتها لاجتماعات اللجنة العسكرية 5 +5 التي توجت بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال العمامي، خلال مؤتمر صحافي -عقب توقيع اتفاق وقف النار بمقر الأمم المتحدة-، “أنجزنا ما يسمو إليه الليبيون من حقن للدماء، وسنكون سندا لتنفيذ المقررات التي اتفقنا عليها في محادثات جنيف”. 

وأضاف العمامي، :” توصلنا إلى اتفاق يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك