من جنيف.. العمامي: أنجزنا ما يسمو إليه الليبيون من حقن للدماء

أعرب مراجع العمامي رئيس وفد الجيش الليبي في محادثات اللجان العسكرية (5+5) المنعقدة في جنيف- عن شكره لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على رعايتها لاجتماعات اللجنة العسكرية 5 +5 التي توجت بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال العمامي، خلال مؤتمر صحافي -عقب توقيع اتفاق وقف النار بمقر الأمم المتحدة-، “أنجزنا ما يسمو إليه الليبيون من حقن للدماء، وسنكون سندا لتنفيذ المقررات التي اتفقنا عليها في محادثات جنيف”.

وأضاف العمامي، :” توصلنا إلى اتفاق يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن”.