الأمم المتحدة: طرفا النزاع في ليبيا اتفقا على وقف دائم لإطلاق النار

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبر فيسبوك، اليوم الجمعة، أن الطرفين المتحاربين في ليبيا توصلا إلى «اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في كل مناطق ليبيا».

وجاء في بيان البعثة: «تتوَّج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم بإنجاز تاريخي بعدما توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا. ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا».

وعرضت البعثة مقطع فيديو على الهواء مباشرة لمراسم توقيع الاتفاق.