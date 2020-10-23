عاجل: وقف إطلاق نار دائم وشامل في ليبيا

أعلنت الامم المتحدة في خبر عاجل أن طرفيْ النزاع في ليبيا توصلا لاتفاق لوقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء البلاد.

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