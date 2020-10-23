منظمة حقوقية ترحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

23 October, 2020

أعربت المنظمة العربية لحقوق الانسان في ليبيا، عن مباركتها للجهود التي أدت لتوقيع اللجنة العسكرية «5+5» اتفاق وقف إطلاق نار دائم في ليبيا.

كما أعربت المنظمة في بيان أصدرته وخصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، عن ترحيبها باستمرار الحوار وإيجابية التقارب الذي شهدته الجولة الحالية من المحادثات بين وفد الجيش الليبي ووفد حكومة الوفاق، ما سمح بوضع الأطر التنظيمية والهيكلية المعنية بالمسار العسكري، مثمنة الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للحفاظ على وحدة مؤسسة الجيش الليبي ودعمها للنهوض بالمهام المناطة بها.