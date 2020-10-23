«أموال قطر» تفشل في وقف انهيار الليرة التركية

على الرغم من أموال قطر التي تضخها في الاستثمارات التركية، إلا أن الليرة التركية انهارت بشكل كبير أمام اليورو محققا على حسابها أسعارًا تاريخية، أمس الخميس، إذ سجل 9.40 ليرة، في التعاملات الصباحية، وهو رقم لم يسجله من قبل.

وتواصل الليرة التركية طريقها نحو الهاوية أمام العملات الأجنبية، حيث سجل الدولار 7.95 ليرة، رغم سياسات البنك المركزي التركي التي رفعت الفائدة، في محاولة للحد من ارتفاع نسبة التضخم، حسبما أفاد موقع «تركيا الآن».

وكان الدولار، قد بدأ معاملاته الصباحية بتسجيل 7.72 ليرة، إلا أنه عاد ليحقق ارتفاعًا على حساب الليرة بقيمة 0.23 ليرة، على الرغم من أموال قطر التي تضخها في استثمارات أنقرة.

وكان الهدوء يسود الأسواق المصرفية التركية، وعلى مدار الأسبوع، لتسجل انخفاضًا أو ارتفاعًا طفيفًا في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.

ونقل موقع «تركيا الآن» عن محللين أن الانهيار الطفيف خلال الأسبوع جاء نتيجة لزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى قطر، وضخ الأموال التركية في الأسواق، فضلًا عن سياسات البنك المركزي التي تسعى مع نهاية كل أسبوع إلى السيطرة على نسبة التضخم من خلال رفع سعر الفائدة العامة، لتقليل السيولة في الأسواق، وبالتالي خفض خسائرها أمام العملات الأجنبية، مع توقعات لزيادة معدل الفائدة اليوم إلى 12%..