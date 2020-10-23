تنظيم معرض في حديقة السلام بسبها ضمن حملة دعم مرضى سرطان الثدي

شهدت حديقة السلام بمدينة سبها امس الخميس معرضا ضمن الحملة الوردية لدعم مرضى سرطان الثدي، إلى جانب جلسة توعوية حول المرض، بتنظيم من مكتب الثقافة سبها، وبالتعاون مع فريق فزان للألعاب الإكترونية.

وقالت مديرة مكتب دعم المراة بمكتب الثقافة سبها عائشة الزوام في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المعرض بالإضافة لهدفي دعم المريضات والتعريف بخطورة سرطان الثدي، يحث النساء على الكشف المبكر، وسيستمر هذا البرنامج لشهر كامل، يتخلله عدة نشاطات تثقيفية وتوعوية.

وأوضحت طبيبة الأورام الدكتورة غالية ادم، أن الإقبال على الكشف المبكر منخفض للغاية، وإن غالبية الحالات تاتي متأخرة جدا، ولا يجدي العلاج نفعا، وهذا نتيجة «ثقافة الخجل» عند المرأة من عدم الاتجاه الى الفحص المبكر.

وذكرت مديرة جمعية «خد بيدي» للأرامل والمطلقات نعيمة محمد، إن الجمعية شاركت بعرض منتجات المطلقات والأرامل من بخور و صناعات يدوية من ملابس وسعفيات، وكذلك بعض الملابس؛ دعما لهذة الفئة فى المجتمع.

يذكر أن شهر أكتوبر من كل عام ارتبط بحملة عالمية مكافحة سرطان الثدي، ومعه تظهر الأشرطة وردية اللون، تعبيرا عن الدعم للنساء في مواجهة هذا المرض.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا