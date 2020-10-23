بعد محادثات ليبية… أول طائرة ركاب تتوجه من طرابلس إلى بنغازي منذ عام

توجهت طائرة ركاب من العاصمة الليبية طرابلس عبر الخطوط الأمامية إلى مدينة بنغازي شرقي البلاد، اليوم الجمعة، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وذلك بعد محادثات بين الطرفين المتحاربين جرت في جنيف.

وتوقفت الرحلات الجوية بين المدينتين في صيف 2019، حينما استهدف قصف قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر مطار معيتيقة في طرابلس.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في منشور على فيسبوك، اليوم الجمعة، إن الطرفين المتحاربين توصلا “لاتفاق لوقف إطلاق نار دائم في كل مناطق ليبيا”.

وأبعدت حكومة الوفاق الوطني، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها والتي تعترف بها الأمم المتحدة، قوات الجيش الوطني الليبي عن العاصمة في يونيو/ حزيران، وفقا لـ “رويترز”.

ومع ذلك، ظل مطار معيتيقة ومطار بنينا في بنغازي مغلقين معظم الوقت بسبب قيود فيروس كورونا. وانتشرت الجائحة العالمية على نطاق واسع في ليبيا إذ سجلت أكثر من 50 ألف إصابة مؤكدة فيما بلغ عدد الوفيات الرسمي 768.