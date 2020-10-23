محادثات 5+5 تُتوّج بـ”إنجاز تاريخي”

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا “تتويج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف اليوم؛ بإنجاز تاريخي، حيث توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا.

وأكدت البعثة، في إعلانها الذي طال انتظاره محليًا ودوليًا؛ أن هذا الإنجاز يمثل “نقطة تحول مهمّة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

ونقلت البعثة الأممية، عبر بثّ مباشر على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” داخل مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وحضر مراسم التوقيع، كل من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي للدول الأعضاء، بحسب ما ذكرته البعثة.

وألقى اللواء أحمد ابوشحمة، رئيس الوفد العسكري التابع للوفاق، كلمة أكد من خلالها أن اتفاق وقف إطلاق النار سيكون طريقاً لإنهاء نزيف الدم في ليبيا.

وطالب ابوشحمة جميع السياسيين في ليبيا أن يكونوا يدا واحدة بعيداً عن التجاذبات لتحقيق الاستقرار العسكري والسياسي في البلاد.

ومن جانبه، قال اللواء امراجع العمامي، رئيس الوفد العسكري التابع للقيادة العامة: “اليوم استطعنا أن ننجز كل ما يتطلع له الليبيين مع “رفاقنا في المؤسسة العسكرية” من الوفد الآخر”.

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