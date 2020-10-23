ستيفاني وليامز: لجان مشتركة لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار

ستيفاني وليامز: الوفدان العسكريان اتفقا على إخراج المرتزقة من ليبيا خلال 3 أشهر

ستيفاني وليامز: الاتفاق ينص على إنشاء غرفة عمليات مشتركة للشرطة وقوة عسكرية محدودة من عسكريين نظاميين

ستيفاني وليامز: الوفدان العسكريان اتفقا على تصنيف الجماعات المسلحة تمهيدا لدمج أفرادها بمؤسسات الدولة

ستيفاني وليامز: الوفدان العسكريان اتفقا على إعادة تشكيل القوات المسؤولة عن تأمين المنشآت النفطية

ستيفاني وليامز: الوفدان العسكريان طلبا من البعثة الأممية رفع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع إلى مجلس الأمن لاعتماده وضمان التزام الجميع به

ستيفاني وليامز: اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لبدء أعمال اللجان الفرعية المسؤولة عن توحيد المؤسسة العسكرية والتعاون بمجال مكافحة الإرهاب ودمج المسلحين ومتابعة مغادرة المرتزقة والترتيبات الأمنية

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