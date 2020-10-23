عاجل// ويليامز: تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات تتضمن قوة عسكرية مشتركة

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز اليوم الجمعة، أن المباحثات العسكرية في جنيف توصلت إلى اتفاق يقضي بتكوين غرفة عمليات بها قوة عسكرية مشتركة من الجيش وقوات الوفاق.

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