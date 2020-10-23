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عاجل// ويليامز: تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات تتضمن قوة عسكرية مشتركة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز اليوم الجمعة، أن المباحثات العسكرية في جنيف توصلت إلى اتفاق يقضي بتكوين غرفة عمليات بها قوة عسكرية مشتركة من الجيش وقوات الوفاق.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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