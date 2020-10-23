الجيش الليبي يثمن "الهدنة الدائمة".. ويطالب بإجلاء المرتزقة

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، الجمعة، إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يأخذ صبغة رسمية الآن بعد التوقيع عليه في جنيف، مشيرا إلى ضرورة إجلاء المرتزقة والأجانب من ليبيا.

وأوضح المحجوب، في حوار عبر الهاتف مع “سكاي نيوز عربية”، أن وقف إطلاق النار في ليبيا “مستمر طيلة المدة الماضية هناك تهدئة ولا توجد مواجهات عسكرية”.

وأضاف: “لكن وقف إطلاق النار أخذ الآن منحى آخر بعد التوقيع عليه بشكل رسمي”.

وأوضح أنه “سيترتب عن هذا التوقيع عددا من الإجراءات وفق مخرجات برلين، سواء في المسار العسكري أو الاقتصادي أو السياسي”.

وتابع: “هناك إجراءات مباشرة مثل فتح الطرق والمعابر وتسهيل الحركة.. وإجراءات غير مباشرة مثل تفكيك الميليشيات وإجلاء المرتزقة والأجانب”.

وختم بالقول إن هذه الإجراءات “تحتاج إلى من يقوم بها تحت رعاية الإرادة الدولية التي اجتمعت في برلين”.

وكانت اللجان العسكرية الليبية المشتركة وقعت، الجمعة، على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستفاني وليامز، إن الأطراف الليبية وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن ما تم تحقيقه يشكل علامة فارقة في مستقبل ليبيا.

وأوضحت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا “نأمل أن ينجح الاتفاق بإعادة النازحين لمنازلهم”.