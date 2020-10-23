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عاجل// ويليامز: الجانبان الموقعان على اتفاق وقف إطلاق النار أكدا التزامهما بفتح كل الطرقات ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرى

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز اليوم الجمعة إن الجانبين الموقعين على اتفاق وقف إطلاق النار أكدا التزامهما  بفتح كل الطرقات ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرى

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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