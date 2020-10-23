عن اتفاق وقف النار الدائم.. التجمع الليبي يحذر من إهدار الفرص

أعرب التجمع الوطني الليبي، عن مباركته لجميع الجهود التي بذلت لوقف الاقتتال والمبادرات التي قدمت لإنهاء الأزمة في ليبيا ومعاناة المواطن الليبي الناتجة عنها.

وقال التجمع في بيان أصدره اليوم الجمعة وخص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، :”إنه وإذ يُشيد بكل الجهود الوطنية المخلصة التي أثمرت عن الإعلان عن توقيع اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وإنهاء الأعمال القتالية بين الطرفين- والذي جرت مراسم توقيعه من قبل أطراف الصراع اليوم 23 اكتوبر 2020 بجنيف- إيذانا بإسدال الستارة على أحد الفصول المأساوية المؤلمة في تاريخ ليبيا الحديث، فإنه وبمناسبة هذا الحدث، يعرب ارتياحه البالغ للتوقيع على اتفاق الوقف الدائم لإطلاق النار معربا عن أمله أن يصمد هذا الاتفاق لما فيه حقنٌ للدماء الليبية، وحماية للمواطنين الليبيين ولبيوتهم ومصادر رزقهم ومصالحهم”.

ودعا التجمع في بيانه، الأطراف السياسية إلى وقف الأعمال العدائية وخطاب الكراهية والعودة إلى الحوار السياسي أداة وحيدةً لحلحلة كافة المشاكل وإعلاء قيمة السلام في ربوع ليبيا بأسرها، داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بالخصوص إلى المضي بحزم في إحياء مسار الحوار السياسي والتفاوض بين أطراف الصراع ومختلف المكونات الوطنية الليبية الأخرى لإطلاق خطة سلام شاملة معززة بالضمانات اللازمة لإنجاحها وتفعيلها بكافة الأدوات الضرورية.

وحذر التجمع في بيانه، الجميع من إهدار الفرص وإضاعة الوقت في المناكفات وفي الفرز غير المجدي للمواقف والتوجهات، داعيا إلى النأي عن التخوين والتحريض والتأجيج والتعبئة للكراهية والإلغائية والإقصائية، والتحلي بدلا من ذلك بالحكمة والعقلانية والتضحية ونكران الذات لمصلحة الوطن والشعب الليبي.