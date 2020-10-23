ليبيا الان

عن اتفاق وقف النار الدائم.. الشحومي: الأنظار تتجه للحوار السياسي

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، عن أمله في عودة الاستقرار الاقتصادي والإداري إلى ليبيا. 

وقال في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”العسكريون في جنيف قالوا كلمتهم وأعلنوا وقف إطلاق النار في كافة ربوع ليبيا اليوم، والآن تتوجه الأنظار نحو الحوار السياسي لإنجاز الخطوة المهمة بالاتفاق على المسار السياسي نحو إعداد البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية عبر حكومة وحدة وطنية لفتره انتقالية أخرى تعيد الاستقرار الاقتصادي والإداري إلى ليبيا”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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