مصادر مغربية: عقيلة صالح يزور المغرب غدا

أكدت مصادر مغربية على صلة بالملف الليبي، أنه ينتظر أن يحل بالمغرب غدا السبت رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وترى ذات المصادر، أن زيارة عقيلة والتي تأتي بعد يومين من زيارة رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري للمغرب، تهدف لبحث التفاهمات الختامية لجولتي الحوار الليبي، التي عقدت في منتجع بوزنيقة (جنوب الرباط)، حول معايير وآليات اختيار المناصب المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.

وكانت تفاهمات حوار بوزنيقة قد رفعت إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة للحسم فيها.

ويأمل المغرب في عقد لقاء ثنائي بين عقيلة والمشري، يكون مناسبة لتوقيع محاضر خلاصات حوار بوزنيقة، إلا أن صعوبات تعترض هذه الآمال.