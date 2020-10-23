ليبيا تسجل 764 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 562 مصابا، في حين توفى 6 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

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